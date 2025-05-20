Полину Гагарину застали с незнакомым мужчиной

Певицу Полину Гагарину застали в объятиях мужчины на презентации альбома Агутина

Певицу Полину Гагарину заподозрили в новом романе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, артистка стала гостьей на вечере, посвященном презентации альбома Леонида Агутина. Во время мероприятия она обнималась с незнакомым мужчиной, который держал ее за талию. Канал уточняет, что сама Гагарина отказалась давать комментарии о своей личной жизни.

В последнее время артистка не афиширует свои отношения с мужчинами. В 2020 году Полина объявила о разводе со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым после семи лет отношений. Позже они объявили, что преодолели разногласия ради воспитания общей дочери Мии.

Ранее стало известно, что фанаты заподозрили Гагарину и Исхакова в возобновлении отношений.