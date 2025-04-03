Фанаты заподозрили Гагарину в романе с бывшим мужем

Певицу Полину Гагарину застали в объятиях бывшего мужа Дмитрия Исхакова

Певица Полина Гагарина, которая уже несколько лет находится в статусе свободной женщины, спровоцировала слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем. Такие выводы поклонники артистки сделали из-за последних публикаций на ее странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Первые совместные снимки с Дмитрием Исхаковым Гагарина опубликовала после своего дня рождения, на них видно, как экс-супруг приобнимает ее за талию. Кроме того, пара была замечена за совместным походом в театр. 38-летняя певица не скрывает, что у них хорошие отношения, однако после расставания известный фотограф не появлялся на фото в обнимку с бывшей возлюбленной.

Гагарина и Исхаков объявили о разводе в 2020 году после семи лет отношений. Спустя какое-то время они объявили, что преодолели разногласия ради воспитания общей дочери Мии, которой в апреле 2025 года исполнится восемь лет.

Ранее Гагарина заявила, что не планирует снова выходить замуж.