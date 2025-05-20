Политолог Родионов: Евросоюз надеется санкциями заставить РФ просить о перемирии

Европейский союз (ЕС) рассчитывает заставить Россию просить о перемирии с помощью санкционного давления. Об этом сообщил политолог Дмитрий Родионов в разговоре с РИА Новости.

«Вряд ли в последние годы кто-то верил, что России можно нанести поражение на поле боя, но заставить нашу экономику задыхаться, а нас просить о перемирии, на это до сих пор вполне рассчитывают в ЕС», — отметил он.

В связи с этим эксперт высказал мнение, что Евросоюз не ограничится 17-м пакетом санкций, а продолжит вводить новые рестрикции против Москвы. Он добавил, что европейские лидеры с самого начала демонстрировали свою заинтересованность в продолжении украинского конфликта, о чем свидетельствовали их попытки экономически изолировать Россию.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что ЕС может принять пакет более жестких санкций против России. Он уточнил, что объединение пойдет на это, если по итогам переговоров не будет перемирия на Украине.