«Радиостанция Судного дня» передала в эфир сообщение перед разговором Путина и Трампа

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение перед разговором Путина и Трампа

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир сообщение перед телефонными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573», — прозвучало в эфире в 16:15.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил журналисту Павлу Зарубину после 18 часов, что переговоры идут. Позднее в эфире радиостанции появилось еще одно сообщение.

«НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573», — прозвучало в 19:47. В эти же минуты Владимир Путин вышел с обращением по итогам переговоров.

19 мая в 16:25 в эфире радиостанции прозвучало слово «блефопуф». Это первое сообщение спустя 23 дня тишины.

