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07:08, 20 мая 2025Россия

Россиян предупредили о завершении гаражной амнистии

Нотариус Боронина заявила о завершении гаражной амнистии 1 сентября 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Нотариус Мария Боронина заявила, что гаражная амнистия — упрощенный порядок регистрации гаражей — заканчивается 1 сентября 2026 года. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнила, что гараж с фундаментом, связанным с землей, считается капитальным строением. В таком случае его необходимо поставить на кадастровый учет в Росреестре.

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«Для упрощенного порядка регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть, до конца декабря 2004 года. Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой», — предупредила она.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что дачную амнистию в России расширили на хозяйственные постройки — теперь под нее попадают сараи, бани и летние кухни. Чтобы зарегистрировать объект, потребуется подтверждение права на землю и технический план, подготовленный кадастровым инженером. При этом постройки должны быть зарегистрированы в государственных реестрах до 1 января 2013 года.

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