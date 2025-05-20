Россиян предупредили об опасном сочетании кофе и некоторых лекарств

Терапевт Уртенова: Кофе снижает эффективность антибиотиков

Кофе несовместим с некоторыми лекарствами, считает врач-терапевт Назифат Уртенова. Об опасном сочетании бодрящего напитка с аптечными препаратами она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, употребление кофеина при приеме фторхинолонов часто вызывает бессонницу, нервозность и дрожь в конечностях. Кроме того, кофе ухудшает всасывание антибиотиков из группы тетрациклинов и таким образом снижает их эффективность.

Уртенова также предупредила, что эстроген, который содержится в противозачаточных препаратах, замедляет выведение кофеина. По ее словам, это может привести к накоплению вещества в организме и появлению головной боли, тревожности и бессонницы.

Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Так, кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения Назифат Уртенова врач-терапевт

Терапевт добавила, что кофе в сочетании с ибупрофеном и анальгином усиливает раздражение желудка и может спровоцировать боль в животе, изжогу и язву. При совместном приеме с ингибиторами моноаминоксидазы есть риск резкого повышения артериального давления, вплоть до гипертонического криза. С трициклическими антидепрессантами кофеин усиливает возбуждающее действие, увеличивая риск тревожности и бессонницы, предупредила врач.

Кроме того, Уртенова отметила, что кофе может препятствовать усвоению железа, а также снижать эффективность некоторых лекарств от сахарного диабета, противосудорожных препаратов и бета-блокаторов, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Ранее сообщалось, что четверть россиян выводит из себя совет отказаться от кофе, чтобы чувствовать себя бодрее. Самой раздражающей рекомендацией при хронической усталости оказался совет выспаться.