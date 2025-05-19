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18:35, 19 мая 2025Забота о себе

Названы сильнее всего раздражающие россиян советы по борьбе с усталостью

Тренер Аверьянова: Даже простые упражнения с утра помогают разбудить мозг
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

При хронической усталости многих россиян раздражают простые советы о том, как почувствовать себя бодрым, пришла к выводу компания DDX Fitness. Результаты проведенного ей опроса опубликовало издание Life.ru.

Сильнее всего россиян раздражает совет «просто выспаться» — его выбрали 43 процента участников опроса. Четверть опрошенных выводит из себя совет отказаться от кофе, еще четверть — рекомендация медитировать каждый день. Раздражение вызывает навязчивое предъявление совета как универсального рецепта, уточнили эксперты компании. «Вместо шаблонных рекомендаций лучше пробовать и слушать себя — именно это и помогает найти свой способ оставаться в ресурсе», — порекомендовала тренер Алена Аверьянова.

Кроме того, выяснилось, что для повышения бодрости россияне используют физические упражнения (39 процентов), витамины и добавки (26 процентов), пьют больше воды (24 процента) и применяют методы релаксации (12 процентов). Самым популярным методом «включения» по утрам жители страны назвали физическую активность.

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Аверьянова объяснила, что зарядка активирует симпато-адреналовую систему — внутренний механизм включения. «Даже простые упражнения с утра помогают "разбудить" не только мышцы, но и мозг», — отметила тренер и добавила, что контрастный душ или дыхательная практика после зарядки способны обеспечить бодрость минимум на полдня.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как сделать кофе полезнее. По ее мнению, сахар в напитке лучше заменить на сахарозаменители, а коровье молоко — на растительные аналоги.

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