Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 20 мая 2025Экономика

Россиян призвали не бояться генно-модифицированных лесов

Генетик Крутовский: Надо развеять миф о генно-модифицированных лесах
Мария Черкасова

Фото: Luca Bravo / Unsplash

Необходимо развеять миф россиян об опасности генно-модифицированных (ГМ) деревьев. С таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился генетик, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

Генетик объяснил, что негативное отношение часто основано на неоправданных опасениях по поводу превращения обычных деревьев в устойчивые «суперсорняки». Также россияне боятся, что ГМ-деревья вытеснят природные виды, будут способствовать ухудшению почвы и снижению биоразнообразия.

Крутовский обратил внимание на проблему медленного восстановления лесов в России. Он заявил, что в стране основными объектами промышленных рубок являются естественно растущие ель, сосна, кедр, лиственница, дуб и другие виды деревьев. При этом их могло бы эффективно заменить лесное плантационное хозяйство.

Материалы по теме:
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025

Генетик обратил внимание и на проблемы, связанные с выращиванием ГМ-деревьев. По его словам, действующее законодательство разрешает «научное выращивание» только при наличии государственной регистрации генетически модифицированных организмов (ГМО), в рамках одобренного научного проекта, под контролем регулирующих органов и соблюдением ряда других обязательных мер. Так получить разрешение на выращивание очень сложно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность выращивания генно-модифицированных пород деревьев с повышенной скоростью роста.

По данным Рослесхоза, по итогу 2023 года в России удалось восстановить рекордный за последние 27 лет объем леса. Общая площадь восстановленной территории составила 1,4 миллиона гектаров.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

    Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

    Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

    Суд изменил меру пресечения забиравшему миллионы рублей начальнику российского УФСИН

    Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

    Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

    Оценена вероятность падения цен на жилье

    На российских военных напали сирийские боевики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости