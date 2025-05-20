Россиян призвали не бояться генно-модифицированных лесов

Генетик Крутовский: Надо развеять миф о генно-модифицированных лесах

Необходимо развеять миф россиян об опасности генно-модифицированных (ГМ) деревьев. С таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился генетик, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

Генетик объяснил, что негативное отношение часто основано на неоправданных опасениях по поводу превращения обычных деревьев в устойчивые «суперсорняки». Также россияне боятся, что ГМ-деревья вытеснят природные виды, будут способствовать ухудшению почвы и снижению биоразнообразия.

Крутовский обратил внимание на проблему медленного восстановления лесов в России. Он заявил, что в стране основными объектами промышленных рубок являются естественно растущие ель, сосна, кедр, лиственница, дуб и другие виды деревьев. При этом их могло бы эффективно заменить лесное плантационное хозяйство.

Генетик обратил внимание и на проблемы, связанные с выращиванием ГМ-деревьев. По его словам, действующее законодательство разрешает «научное выращивание» только при наличии государственной регистрации генетически модифицированных организмов (ГМО), в рамках одобренного научного проекта, под контролем регулирующих органов и соблюдением ряда других обязательных мер. Так получить разрешение на выращивание очень сложно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность выращивания генно-модифицированных пород деревьев с повышенной скоростью роста.

По данным Рослесхоза, по итогу 2023 года в России удалось восстановить рекордный за последние 27 лет объем леса. Общая площадь восстановленной территории составила 1,4 миллиона гектаров.