Россиянка и ее сожитель получили сроки после расправы над бывшим мужем женщины

В Магадане мужчина задушил проводом экс-супруга сожительницы и сел на 12 лет

В Магадане суд приговорил 25-летнего жителя Хамзата Вадельгова и его сожительницу Светлану Дедух к лишению свободы после расправы над ее бывшем мужем. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима по статье 105 («Убийство») УК РФ, женщина — 3 года колонии общего режима за укрывательство.

Установлено, что в июле 2024 года житель города Сусуман Сергей Ситников приехал в Магадан, чтобы увидеться со своими детьми, однако в квартире бывшей жены у него произошел конфликт с ее новым избранником. Во время столкновения сожитель избил Ситникова и стал душить электрическим проводом. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, Вадельгов и Дедух попытались избавиться от следов — вывезли тело в лес и закопали, а его машину перегнали в другую часть города.

Вадельгов в суде утверждал, что действовал в целях самообороны, так как потерпевший напал на него с ножом.

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