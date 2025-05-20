Сирийские боевики начали перестрелку с ВС РФ в районе авиабазы Хмеймим

Сирийские боевики напали на российских военнослужащих в окрестностях авиабазы Хмеймим в городе Джабла. Ожесточенная перестрелка попала на видео.

Уточняется, что стрелковый бой завязался между Российской армией и боевиками временного президента Сирии и лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Ахмеда аш-Шараа (также известного как Абу Мухаммед аль-Джулани).

По данным Telegram-канала Mash, основную базу российского военного контингента в Сирии атаковали четыре террориста-смертника. Рано утром 20 мая недалеко от Хмеймима в городе Латакия радикалы пытались прорваться через охранные посты.

В результате трое из них были ликвидированы, еще один отступил. В него выстрелили из ручного противотанкового гранатомета (РПГ), однако неясно, выжил ли он. Личности боевиков уже установили. Предварительно, они родом из республики бывшего СССР и не признают новое сирийское правительство.

Кто стоял за нападением и какую цель преследовали боевики?

Telegram-канал «Военный осведомитель» пишет, что на российских военных напали члены радикальных группировок, так и не присоединившихся к новыми властям Сирии после захвата власти.

Авторы канала предполагают два варианта развития событий. Первый и наиболее вероятный — постепенная потеря контроля над ситуацией президентом Сирии переходного периода, поскольку радикальные элементы из новых силовых структур никуда не делись, а также до сих пор остается множество неприсоединившихся группировок.

Фото: Umit Bektas / Reuters

Второй — аш-Шараа использует неподконтрольность радикалов как оправдание, чтобы тем самым форсировать давление на российские власти путем вооруженных атак.

«В любом случае серьезно актуализирует вопрос безопасности оставшихся объектов ВС РФ на территории Сирии», — подводят итог авторы поста.

Российские военные укрывали на базе Хмеймим спасающихся от казней сирийцев

Весной в Сирии, в провинциях Латакия, Тартус и Эс-Сувейда, началось восстание мусульман-алавитов и христиан против боевиков группировки ХТШ, захвативших власть в стране. Поводом для массовых выступлений стали зачистки, которые боевики устроили против религиозных меньшинств в сельской местности.

Мирные жители прибрежных регионов собрались на митинг перед российской военной базой в Хмеймиме, умоляя солдат защитить их от произвола новых властей.

Позже стало известно, что мирное алавитское население Сирии смогло укрыться на российской авиабазе от репрессий, устроенных пришедшими к власти исламистами.

«Мне повезло — я потерял только имущество, но моя семья уцелела. Мы нашли убежище вместе с друзьям, и до сих пор остаемся под защитой военных. На авиабазе здесь с нами тысячи людей», — рассказал очевидец событий.

Алавиты (нусайриты, «Али-Алла») — приверженцы синкретической религии, представляющей собой эзотерическое ответвление шиитского ислама с элементами христианского учения. Алавиты составляют приблизительно 12 процентов населения Сирии и проживают в основном на западе страны в прибрежных районах.