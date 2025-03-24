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05:01, 25 марта 2025Мир

Алавиты в Сирии укрылись на российской авиабазе

«Лента.ру»: алавиты в Сирии укрылись от репрессий на российской базе Хмеймим
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Мирное алавитское население Сирии смогло укрыться на российской авиабазе Хмеймим от репрессий, устроенных пришедшими к власти исламистами. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы событий.

«Мне повезло — я потерял только имущество, но моя семья уцелела. Мы нашли убежище вместе с друзьями, и до сих пор остаемся под защитой военных. На авиабазе здесь с нами тысячи людей», — заявил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее «Лента.ру» побеседовала с сирийцами, живущими в стране и за ее пределами, о том, чем для них запомнился свергнутый исламистами режим Башара Асада.

Алавиты (нусайриты, «Али-Алла») — приверженцы синкретической религии, представляющей собой эзотерическое ответвление шиитского ислама с элементами христианского учения. Алавиты составляют приблизительно 12 процентов населения Сирии и проживают в основном на западе страны в прибрежных районах.

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