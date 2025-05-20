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23:50, 20 мая 2025Путешествия

Стало известно о введении плана «Ковер» в нескольких российских аэропортах

Mash: План «Ковер» ввели в калужских аэропортах Грабцево и Ермолино
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Mark Olsen / Unsplash

План «Ковер» ввели в калужских аэропортах Грабцево, Ермолино и других, находящихся в радиусе 100 километров от города. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

В публикации также отмечается, что полеты на всех высотах запрещены над Тулой. Пилотам рекомендуют лететь в запасные аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля или Москвы.

Ранее стало известно, что в городе Алексин в Тульской области прогремели взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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