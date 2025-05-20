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16:21, 20 мая 2025Спорт

Тренера вратарей сборной России уличили в многоженстве

Тренера вратарей сборной России по футболу Кафанова уличили в многоженстве
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Тренера вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталия Кафанова уличили в многоженстве. Об этом сообщает издание Sport Baza.

В распоряжении журналистов оказалось два действующих свидетельства о браке специалиста. Первое было заключено в 1998 году с Марал Кафановой, а второе — в 2018 году с девушкой по имени Римма. Документ обнаружила первая жена Кафанова.

По семейному кодексу многоженство в России запрещено, поэтому Марал предполагает, что Кафанов для заключения второго брака специально сделал второй паспорт. Теперь первая жена тренера требует расторжения его второго брака. Сам Кафанов также обратился в суд с просьбой расторгнуть первый брак.

64-летний Кафанов родился в Ашхабаде (Туркменская СССР), кроме российского гражданства у него есть паспорта Туркменистана и Казахстана. Помимо «Ростова», он работал тренером вратарей в «Рубине». С 2021-го Кафанов входит в штаб Валерия Карпина в сборной России.

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