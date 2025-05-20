У обвиненного в отмывании денег блогера захотели отсудить миллионы рублей

«КП-Петербург»: Против блогера Гасанова подали судебный иск на 21 миллион рублей

У блогера Гусейна Гасанова, обвиненного в отмывании денег, захотели отсудить миллионы рублей. Об этом сообщает издание «КП-Петербург».

Отмечается, что в конце апреля в суд на блогера подал продюсерский центр «Инсайт Люди». По данным издания, размер судебного иска составил 21 миллион рублей. В материале подчеркивается, что компания обвинила Гасанова в нарушении обязательств по договорам возмездного оказания услуг. Газета добавила, что фирма заключала с блогером партнерский договор.

Судебное заседание назначили на 2 июля.

Ранее стало известно, что перед возбуждением уголовного дела Гасанов пытался продать свою квартиру за 100 миллионов рублей. Кроме того, блогер также выставил на продажу автомобиль Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого оценивается в 50 миллионов рублей.

14 мая стало известно, что Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали. Его обвинили по части 4 статьи 174 Уголовного кодекса РФ («Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере»).