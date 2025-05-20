Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 20 мая 2025Россия

Участник СВО прокомментировал скандал с дочерью вологодской чиновницы

Участник СВО Деев: Поступок дочери чиновницы Шевцовой — плевок в сторону героев
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) Юрий Деев высказался о скандале с дочерью экс-главы Нюксенского округа Вологодской области Юлией Шевцовой. Поступок и высказывание девушки он прокомментировал в разговоре с журналистами News.ru.

Ранее в сети обратили внимание на снятый дочерью чиновницы видеоролик. В нем дочь Шевцовой угрожала отправить некоего молодого человека на СВО, намекая на связи матери. Вскоре после этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял решение об увольнении главы округа.

Слова дочери Шевцовой — плевок в сторону героев спецоперации, заявил Деев. Он указал, что дочь чиновницы не имеет представления о том, через что проходят бойцы. «Ей бы самой побывать в прифронтовой зоне, посмотреть в глаза тем, кто каждый день рискует жизнью за наше будущее», — сказал он.

Вскоре после публикации видео Шевцова-старшая записала видеоролик, в котором попросила прощения за поведение дочери. Несмотря на это, решение о ее отставке было принято. Сообщивший об этом Филимонов выразил надежду, что Шевцова сможет посвящать больше времени воспитанию дочери.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали разговора Путина с Трампом

    Кандидат в президенты Польши жестко высказался об украинских беженцах

    Раскрыта опасность борщевика для здоровья

    В Подмосковье дети мигрантов избили одноклассника на глазах своей матери и попали на видео

    Аферисты под видом работников ВШЭ обманули известного российского философа на 1,6 миллиона

    По всей Испании отключили интернет и мобильную связь

    Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

    Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

    Путин и Трамп обсудили попытки запугивания приехавших в Москву на 9 Мая лидеров

    В России отреагировали на слова главы Литвы об арене сражения в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости