Участник СВО прокомментировал скандал с дочерью вологодской чиновницы

Участник СВО Деев: Поступок дочери чиновницы Шевцовой — плевок в сторону героев

Участник специальной военной операции (СВО) Юрий Деев высказался о скандале с дочерью экс-главы Нюксенского округа Вологодской области Юлией Шевцовой. Поступок и высказывание девушки он прокомментировал в разговоре с журналистами News.ru.

Ранее в сети обратили внимание на снятый дочерью чиновницы видеоролик. В нем дочь Шевцовой угрожала отправить некоего молодого человека на СВО, намекая на связи матери. Вскоре после этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял решение об увольнении главы округа.

Слова дочери Шевцовой — плевок в сторону героев спецоперации, заявил Деев. Он указал, что дочь чиновницы не имеет представления о том, через что проходят бойцы. «Ей бы самой побывать в прифронтовой зоне, посмотреть в глаза тем, кто каждый день рискует жизнью за наше будущее», — сказал он.

Вскоре после публикации видео Шевцова-старшая записала видеоролик, в котором попросила прощения за поведение дочери. Несмотря на это, решение о ее отставке было принято. Сообщивший об этом Филимонов выразил надежду, что Шевцова сможет посвящать больше времени воспитанию дочери.