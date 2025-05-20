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16:34, 20 мая 2025Наука и техника

Установлена неожиданная польза популярных средств от ожирения

JAMA Psychiat: Препараты для снижения веса улучшают психоэмоциональное состояние
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Препараты для снижения веса из группы агонистов рецепторов GLP-1, таких как семаглутид, могут положительно влиять не только на физическое состояние, но и на эмоциональное самочувствие пациентов. К такому выводу пришли исследователи из Института психиатрии, психологии и нейронаук Королевского колледжа Лондона. Результаты масштабного метаанализа опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые проанализировали данные 80 клинических исследований с участием более 100 тысяч человек, страдающих ожирением или диабетом. Выяснилось, что прием препаратов не повышает риск психических побочных эффектов и не ухудшает депрессивные симптомы. Напротив, пациенты отмечали улучшение качества жизни, снижение эмоционального переедания и более осознанное отношение к еде.

Авторы работы подчеркивают, что результаты особенно важны на фоне роста популярности этих препаратов. Новые данные подтверждают: современные средства от ожирения безопасны с точки зрения психического здоровья и могут поддерживать не только тело, но и психоэмоциональное состояние.

В апреле 2025 года ученые обнаружили, что препараты типа «Оземпик» могут не только снижать уровень сахара в крови, но и защищать мозг. Исследование показало, что лекарства класса GLP-1 снижают риск деменции почти на 45 процентов, особенно эффективно проявляя себя среди пациентов с диабетом второго типа.

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