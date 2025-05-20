В Белоруссии отреагировали на иск Литвы в суд Гааги

Белоруссия отвергла обвинения Литвы в миграционном кризисе

Минск отвергает обвинения в миграционном кризисе со стороны Вильнюса. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Белоруссии.

19 мая стало известно, что Литва подала на Белоруссию в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге. Вильнюс обвинил Минск в нарушении обязательств государств по протоколу ООН против незаконного ввоза мигрантов.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения, которые не выдерживают никакой критики. Меньше половины процента от всех мигрантов, оказывающихся на территории Европейского союза (ЕС), проникают туда через территорию Белоруссии. При этом мы неоднократно предлагали и предлагаем до сих пор соседним странам-членам ЕС вернуться к нормальному профессиональному сотрудничеству по противодействию этому глобальному вызову», — заявил представитель Минска на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности в Вене.

Ранее Минск призвал ЕС решить проблему нелегальной миграции. Для этого Белоруссия предложила Польше и странам Прибалтики сесть за стол переговоров.