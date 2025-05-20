В Германии предложили ввести еще больше санкций против России

Глава МО ФРГ Писториус: Европе нужно ввести еще больше санкций против России

Европейским странам нужно усилить давление на Россию путем введения еще большего количества санкционных ограничений из-за якобы затягивания Москвой конфликта на Украине. Об этом заявил глава министерства обороны (МО) ФРГ Борис Писториус, его слова передает Reuters.

«Россия не проявляет заинтересованности в установлении мира на Украине и лишь тянет время на переговорах с США», — высказал свое мнение министр.

По словам Писториуса, Европейскому союзу надо ввести еще больше санкций против Москвы, «особенно в отношении поставок российских энергоносителей».

Ранее пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что после телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом страны — участницы Евросоюза договорились усилить санкционное давление на Россию.

При этом сам российский лидер заявил, что глава Белого дома в ходе беседы отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Путин подчеркнул, что Москва готова продолжать взаимодействие с Киевом в интересах урегулирования кризиса.