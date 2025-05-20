Сенатор Климов: Для вашингтонской закулисы Россия неприемлема как цивилизация

Европейский союз в его нынешнем виде находится под контролем тех, кого американский президент Дональд Трамп победил на выборах в ноябре прошлого года, и для них Россия неприемлема в любом виде, сообщил сенатор Совфеда Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что страны Евросоюза договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Сенатор пояснил, что Евросоюз до сих пор контролируется неолибералами из демократической партии. По его словам, их агенты, фонды, структуры и механизмы до сих пор работают на европейском пространстве и через эти рычаги продолжается управление.

«Вашингтонская закулиса с одной стороны, продолжает бороться с Россией, которая для нее неприемлема вообще как цивилизация, а с другой стороны, она пытается ослабить Трампа. Отсюда и действия руководителей многих стран Европейского Союза и брюссельской бюрократии, которые продолжают нагнетать международную обстановку и мешать налаживанию процесса установления долгосрочного мира в Восточной Европе и на всем континенте», — объяснил Климов.

Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Фридрих Мерц после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заверил, что Европа продолжит оказывать помощь Украине и усилит давление на Россию для завершения конфликта.