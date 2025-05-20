Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 20 мая 2025Экономика

В России призвали не питать иллюзий по поводу возвращения западных фирм

Глава РСПП Шохин: Очереди на возвращение в Россию западных компаний нет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: pressfoto / Freepik

Питать иллюзий по поводу перспектив массового возвращения ушедших из России западных брендов и компаний не стоит, эта тема сейчас обсуждается в качестве «некой гипотетической», а не реальной. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

В краткосрочной перспективе вряд ли стоит ждать пикового интереса западных компаний к возвращению на российский рынок. Для этого сейчас нет никаких весомых предпосылок. «Ну, во-первых, очереди (на возвращение ушедших из РФ компаний — прим. «Ленты.ру») нет, мы эту тему обсуждаем как некую гипотетическую», — пояснил Шохин.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025

Гораздо более важной темой для обсуждений, по его мнению, сейчас должен быть вопрос защиты прав и инвестиций предпринимателей, которые выкупили бизнес ушедших из России компаний или заняли освободившуюся нишу, открыв свой бизнес. Перспективы возвращения западных компаний в РФ являются «относительно узким вопросом». «Предсказуемость деловой и инвестиционной среды — это важный, может быть, даже более важный инструмент защиты интересов»», — резюмировал Шохин.

Ранее глава РСПП посетовал, что рекордно высокая ключевая ставка Центробанка вкупе с двузначной инфляцией сдерживает инвестиционный потенциал российской экономики и приводит к снижению деловой активности. Для более весомых вложений денежных средств в развитие производства отечественным предпринимателям, по его словам, необходимы ослабление денежно-кредитной политики регулятора и темпы роста цен в пределах 9,9 процента. Нынешняя политика ЦБ, отметил Шохин, может привести к чрезмерному охлаждению национальной экономики, что представляет угрозу для развития внутреннего рынка.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российскую авиабазу атаковали террористы-смертники. Ожесточенный бой с боевиками попал на видео

    Футболист сборной Израиля умер в возрасте 31 года

    Уехавший в Израиль комик Шац рассказал о первом впечатлении от страны

    Спецпредставитель Путина назвал главное условие мира на Украине

    В МИД РФ призвали Елисейский дворец объясниться после обвинений Дурова

    Полину Гагарину застали с незнакомым мужчиной

    Россиянин вломился в закрытую парикмахерскую ради новой прически и попал на видео

    Медведев назвал большую проблему для урегулирования конфликта с Украиной

    Российский депутат похитил 365 тонн солярки из нефтепровода

    В Британии раскрыли реакцию Зеленского на разговор Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости