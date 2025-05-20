В России призвали не питать иллюзий по поводу возвращения западных фирм

Глава РСПП Шохин: Очереди на возвращение в Россию западных компаний нет

Питать иллюзий по поводу перспектив массового возвращения ушедших из России западных брендов и компаний не стоит, эта тема сейчас обсуждается в качестве «некой гипотетической», а не реальной. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

В краткосрочной перспективе вряд ли стоит ждать пикового интереса западных компаний к возвращению на российский рынок. Для этого сейчас нет никаких весомых предпосылок. «Ну, во-первых, очереди (на возвращение ушедших из РФ компаний — прим. «Ленты.ру») нет, мы эту тему обсуждаем как некую гипотетическую», — пояснил Шохин.

Гораздо более важной темой для обсуждений, по его мнению, сейчас должен быть вопрос защиты прав и инвестиций предпринимателей, которые выкупили бизнес ушедших из России компаний или заняли освободившуюся нишу, открыв свой бизнес. Перспективы возвращения западных компаний в РФ являются «относительно узким вопросом». «Предсказуемость деловой и инвестиционной среды — это важный, может быть, даже более важный инструмент защиты интересов»», — резюмировал Шохин.

Ранее глава РСПП посетовал, что рекордно высокая ключевая ставка Центробанка вкупе с двузначной инфляцией сдерживает инвестиционный потенциал российской экономики и приводит к снижению деловой активности. Для более весомых вложений денежных средств в развитие производства отечественным предпринимателям, по его словам, необходимы ослабление денежно-кредитной политики регулятора и темпы роста цен в пределах 9,9 процента. Нынешняя политика ЦБ, отметил Шохин, может привести к чрезмерному охлаждению национальной экономики, что представляет угрозу для развития внутреннего рынка.