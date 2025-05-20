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23:26, 20 мая 2025Мир

В США назвали возможные сроки получения от России условий прекращения огня

Рубио выразил надежду на получение от РФ условий прекращения огня на этой неделе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация Соединенных Штатов Америки надеется уже на этой неделе получить от России список условий для прекращения огня на Украине. Об этом высказался американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в сенате США.

По его словам, основываясь на телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, а также на беседах Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, «в какой-то момент, довольно скоро, может быть, через несколько дней, а может быть, на этой неделе, российская сторона представит условия, которые они хотели бы видеть».

Как указал американский госсекретарь, эти условия позволят двигаться к прекращению огня, что, в свою очередь, позволит вступить в переговоры, чтобы положить конец конфликту.

Ранее итальянская газета L'AntiDiplomatico выразила мнение, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа является мощным сигналом для Европы и президента Украины Владимира Зеленского.

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