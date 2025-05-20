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08:01, 20 мая 2025Из жизни

Женщина откусила любовнику часть пениса во время ссоры из-за виагры

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Yanalya / Freepik

Жительница Нигерии лишила возлюбленного головки пениса во время ссоры. Об этом сообщает Hallmark News.

Инцидент произошел в городе Порт-Харкорт, штат Риверс. Полиция задержала 43-летнюю женщину по имени Гифт после того, как она нанесла тяжкие увечья своему партнеру — Сандэю.

Конфликт разгорелся, когда Сандэй потребовал у Гифт заняться с ним сексом. Женщина отказала, обвинив партнера в использовании препаратов для потенции, которые делали половой акт слишком долгим. Очевидец рассказал, что после этого мужчина набросился на возлюбленную, а она вцепилась зубами ему в пенис и откусила головку.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, о его состоянии ничего не сообщается. Инцидент вызвал переполох реакцию среди местных жителей. Некоторые даже попытались линчевать женщину до прибытия правоохранителей.

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Ранее сообщалось, что житель Уфы получил перелом пениса во время секса. Теперь его ждет шесть месяцев реабилитции.

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