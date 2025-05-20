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09:34, 20 мая 2025Из жизниЭксклюзив

Зумеры назвали главную причину проблем с отношениями

Зумеры признались, что работа и учеба не оставляют им времени на свидания
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

Зумеры пожаловались, что учеба и работа не оставляют им времени на личную жизнь. Об этом говорят результаты опроса дейтинг-сервиса «Мамба», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Половина опрошенных представителей поколения Z назвали главную причину проблем с отношениями: плотный график. Они признались, что профессиональная деятельность полностью вытеснила их личную жизнь. 55 процентов респондентов даже заявили, что запустить стартап для них проще, чем построить отношения. Среди девушек ситуация особенно критична: 50 процентов обвинили плотный учебный и рабочий графики в отсутствии свиданий. Среди мужчин этот показатель составляет 36 процентов.

Шесть из десяти девушек-зумеров также ежедневно сталкиваются с эмоциональным истощением. 49 процентов признаются, что находятся на грани выгорания. Мужчины держатся немного лучше: постоянную усталость испытывает 41 процент, а с выгоранием знакомы 45 процентов респондентов. Такой уровень утомляемости напрямую сказывается на желании заводить новые знакомства.

55 процентов опрошенных мужчин признались, что начать новые отношения для них сложнее, чем создать бизнес. 30 процентов женщин и 23 процента мужчин отмечают, что у них не остается энергии даже на флирт в мессенджерах. Каждый пятый респондент не может выделить время даже на короткий совместный уикенд.

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Несмотря на загруженность, 71 процент девушек и 58 процентов мужчин готовы замедлить карьерный рост ради серьезных отношений. Однако каждый пятый участник опроса честно признает приоритет работы над личной жизнью. Интересно, что 40 процентов мужчин и 42 процента женщин считают, что профессиональные успехи повышают их привлекательность. При этом столько же девушек уверены, что карьера не играет роли в отношениях — главное, чтобы «проскочила искра».

67 процентов мужчин и 66 процентов женщин мечтают о золотой середине — умеренном доходе при балансе работы и личной жизни. Только четверть готова пожертвовать отношениями ради максимального заработка.

В идеале зумеры хотели бы проводить с партнером от десяти до двадцати часов в неделю. Однако на практике многим приходится ограничиваться только выходными (17 процентов девушек и 16 процентов юношей).

Ранее россияне и россиянки назвали главные способы борьбы с одиночеством. 90 процентов мужчин и 83 процента женщин считают, что отношения и флирт — это лучшее лекарство от одиночества.

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