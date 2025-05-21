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13:04, 21 мая 2025Наука и техника

Google представила новую бета-версию Android 16

Google выпустила новую публичную бета-версию Android 16 для смартфонов Pixel
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Американская корпорация Google выпустила новую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16. Об этом сообщается на сайте разработчиков Android.

Android 16 QPR1 Beta 1 представили на конференции Google I/O. Разработчики подчеркнули, что публичная бета-версия — первая часть квартального обновления Android 16. Она стала доступна для скачивания на смартфонах Google Pixel по всему миру.

Главной особенностью релиза стал переработанный интерфейс, соответствующий новому дизайн-коду Material 3 Expressive. В Google анонсировали новую концепцию в середине мая. Система получила обновленные анимации, новые иконки встроенных сервисов, новый стиль ползунков для регулировки параметров, переработанные виджеты.

Пользователи бета-версии также смогут оценить новые настройки ОС. В том числе, владельцы смартфонов Google Pixel получили возможность выбрать вид и размер уведомлений, настроить вид стандартного стиля часов на экране блокировки, установить эффекты на заблокированном экране.

В заключении инженеры Google отметили, что бета-версия может быть нестабильной. В компании подытожили, что публичная версия Android 16 появится уже в июне 2025 года.

В середине апреля Google представила четвертую бета-версию операционной системы Android 16. Она стала последней сборкой ОС перед ее публичным релизом.

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