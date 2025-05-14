Анонсированы новые функции ОС Android

ОС Android 16 получила новый дизайн Material 3 Expressive

Корпорация Google анонсировала новые функции экосистемы операционных систем (ОС) Android. Это случилось во время мероприятия Android Show, запись доступна на YouTube.

В компании представили новый дизайн-код Material 3 Expressive, которому будут соответствовать Android 16 и Wear OS 6 — ОС для смартфонов и часов соответственно. В системах появятся динамические темы оформления, которые адаптируются к выбранным обоям, плавные анимации и перерисованные иконки приложений.

Также в ОС обновили меню Quick Settings, добавили функцию адаптивных уведомлений Live Updates, улучшили сервис по поиску потерянных устройств Find My Device. Отдельно разработчики рассказали, что адаптировали интерфейс Wear OS 6 для смарт-часов с круглыми экранами-циферблатами.

Помощника искусственного интеллекта (ИИ) Gemini AI пообещали добавить во все устройства экосистемы Android. Так, в Android Auto нейросеть позволит полноценно управлять ОС голосом. В Wear OS Gemini даст возможность с помощью голоса осуществлять поиск в интернете.

Дизайн Material 3 Expressive появится в Android 16 и новых ОС от Google. Также до конца года сторонние разработчики должны адаптировать под него свои приложения.

В середине апреля корпорация Google представила четвертую бета-версию операционной системы Android 16. Она является последней сборкой Android 16 перед ее публичным релизом.