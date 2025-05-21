Австрийскую организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ австрийскую организацию IWM

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией в России базирующийся в Вене Институт гуманитарных наук (Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что организация сотрудничает с другими нежелательными институциями. В ведомстве также отметили, что с 2015 года эксперты IWM реализуют программу, цель которой нарушить территориальную целостность России. Институт также выступает за поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной международную правозащитную организацию Amnesty International Limited (признана нежелательной в России).

