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14:15, 21 мая 2025Интернет и СМИ

Автомобиль Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром

«112»: Машину юмориста Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал 112

Автомобиль известного российского юмориста Гарика Харламова облили кефиром. Об этом сообщает «112» в Telegram.

Отмечается, что машина юмориста стоимостью 16 миллионов рублей была припаркована в неположенном месте, предназначенном для спецтранспорта, на территории жилого комплекса «Рассказово» на юго-западе Москвы.

Издание утверждает, что на территории этого комплекса подобные случаи происходят регулярно. Местный анонимный активист часто обливает неправильно припаркованные машины кефиром. Жильцы отмечают, что у него отсутствует терпимость к нарушителям.

Сам Харламов случившееся пока не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что машина бывшего ведущего канала МУЗ-ТВ Артура Цветкова, известного как Арчи, попала в ДТП в Подмосковье из-за урагана. В момент инцидента в автомобиле находился только водитель, в результате происшествия он не пострадал.

ЖЗЛ
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