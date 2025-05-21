Бывший хоккеист клубов КХЛ умер в возрасте 33 лет

Бывший хоккеист клубов КХЛ Кирилл Лебедев умер в возрасте 33 лет

Бывший игрок нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кирилл Лебедев умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Экс-хоккеист отвозил детей в сад и находился в машине, когда у него случилась остановка сердца. Трагедия произошла в Магнитогорске.

«Хоккейный клуб "Металлург" выражает соболезнования родным и близким Кирилла», — говорится в заявлении на сайте «Магнитки», воспитанником которой являлся Лебедев.

Игрок провел 99 матчей в КХЛ, Помимо магнитогорского «Металлурга», он также играл за новокузнецкий «Металлург», «Сочи», «Сибирь» и «Куньлунь». Последним клубом Лебедева был шведский «Бурос», который он покинул в 2022 году.