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18:37, 21 мая 2025Наука и техника

Раскрыта тайна работы процессоров в Windows

В Microsoft заявили, что Windows не знает настоящие характеристики процессоров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thicha Satapitanon / Shutterstock / Fotodom  

Представитель корпорации Microsoft Раймонд Чен рассказал, почему Windows не может показывать истинные характеристики процессора, установленного в компьютер. Запись доступна в блоге Microsoft.

Инженер компании обратил внимание, что в настройках операционной системы (ОС) никогда нельзя точно узнать данные о частоте центрального процессора (ЦП). Так, ОС демонстрирует два показателя тактовой частоты процессора. Раймонд Чен признался, что Windows полагается на информацию производителя чипа.

Чен заметил, что этот факт для многих мог быть тайной. Однако Windows действительно не знает настоящую тактовую частоту, на которой работает ЦП. ОС раскрывает данные из кодов функции CPUID, которые предоставляет производитель.

В настройках Windows напротив процессора указываются два параметра частоты процессора — тот, который предоставил поставщик ЦП, и тот, который высчитала система. Специалист привел пример чипа Intel Core i7-4790, который имеет частоту 3,6 гигагерц. В некоторых случаях Windows может также показать, что процессор работает на частоте 3,71 гигагерц — когда ОС считает, что чип был разогнан.

В начале мая в Microsoft заявили, что однотонные обои в Windows 7 могли привести к поломке операционной системы. Подобные обои провоцировали сбой из-за ошибки.

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