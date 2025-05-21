Генсек НАТО указал на необходимость диалога Путина и Трампа

Рютте: Контакты РФ и США необходимы для движения в сторону мира

Контакты Москвы и Вашингтона на высшем уровне необходимы для движения в сторону мира. На это указал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись 19 мая. Разговор политиков продолжался более двух часов.

«Такой звонок, который состоялся в понедельник, был необходим, такие дискуссии необходимы для движения вперед», — сказал Рютте на пресс-конференции.

Ранее сам Дональд Трамп рассказал, что в результате его разговора с Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс по урегулированию конфликта на Украине. По словам Белого дома, Вашингтон готов продолжить усилия по его разрешению.

Также сообщалось, что Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами после общения с президентом России выразил уверенность в победе России