Госсекретарь США ответил на вопрос о гарантиях безопасности Украине

Рубио: США не предоставляли Украине гарантий безопасности в рамках сделки

В рамках сделки по полезным ископаемым Вашингтон не предоставлял Киеву никаких гарантий безопасности. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, сообщает Reuters.

«Никаких военных гарантий со стороны США нет», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Рубио указал на то, что нежелание американской стороны общаться с Россией является безответственным сценарием, так как Москва и Вашингтон являются двумя ведущими ядерными державами.

Ранее госсекретарь заявил, что США больше не могут самостоятельно решать все мировые проблемы. Глава ведомства подчеркнул, что каждое действие правительства должно в первую очередь приносить заметную пользу людям, то есть делать страну безопасней, сильней и богаче.