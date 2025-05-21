Рубио назвал безответственным нежелание общаться с Россией

Рубио: Нежелание общаться с Россией является безответственным

Нежелание общаться с Россией является безответственным сценарием, так как Москва и Вашингтон являются двумя ведущими ядерными державами. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Конгрессе, транслируемой агентством Associated Press (AP).

«Это одна из причин, по которой, вне зависимости от ситуации на Украине, должен сохраняться хотя бы какой-то уровень коммуникации между США и Москвой. Честно говоря, это безответственно — когда две крупнейшие ядерные державы не общаются», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Рубио также раскритиковал нежелание администрации предыдущего президента США Джо Байдена выстраивать диалог с Москвой и слушать ее интересы в международных делах.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты больше не могут самостоятельно решать все мировые проблемы. Глава ведомства подчеркнул, что любое действие правительства должно в первую очередь приносить заметную пользу людям: делать страну безопасней, сильней и богаче. По его словам, идеальным сценарием является тот, при котором удается выполнить все три пункта.