Интерес россиян к работе в московских компаниях объяснили

Экономист Капустина: В удаленке заинтересованы и бизнес, и работники в регионах

Сохраняющийся в РФ интерес к удаленной работе связан с возможностью бизнеса экономить на оснащении офисов, а также тем, что работники, особенно живущие в российских регионах, заинтересованы в получении более высоких зарплат без переезда в мегаполисы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала доктор экономических наук Надежда Капустина.

Как объяснила эксперт, россиян привлекает именно возможность «находясь в 500 километрах от Москвы» работать в том числе на крупные столичные компании и зарабатывать больше, чем это возможно в их городах.

Ранее стало известно, что абсолютное большинство (69 процентов) опрошенных в РФ соискателей считают важнейшим стимулом работать максимально продуктивно ощущение того, что они являются ценными работниками, выражающееся в том числе в заработной плате.

Рейтинг самых перспективных регионов России для трудоустройства по данным на конец 2024 года возглавляла Амурская область, где на одну вакансию приходится ровно три резюме. В топ-5 списка регионов, где проще устроиться на новое место, входили также Забайкальский край, Республика Татарстан, Еврейская АО и Белгородская область. Москва в нем находилась только на 63-м месте.

