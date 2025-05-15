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07:59, 15 мая 2025Экономика

Россияне рассказали о мотивации работать продуктивно

hh.ru: Россияне назвали главные стимулы работать максимально продуктивно
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Абсолютное большинство (69 процентов) опрошенных в РФ соискателей считают важнейшим стимулом работать максимально продуктивно ощущение того, что они являются ценными работниками, выражающееся в том числе в заработной плате. Об этом пишут аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с данными которых ознакомилась «Лента.ру».

При этом отмечается, что для сотрудников в возрасте до 24 лет этот фактор оказывался значимым даже чаще, в 76 процентах случаев.

На втором месте по популярности среди причин работать продуктивнее оказалась положительная атмосфера в коллективе. Ее упомянули 49 процентов респондентов. Работники старшего возраста (55 лет и старше) чаще указывали на важность наличия глубины знаний по профессии и понимания пользы выполняемой работы.

При этом 59 процентов опрошенных считают, что компании должны прислушиваться к работникам, которые советуют, как улучшить рабочий процесс, а 53 процента заявили, что у них всегда есть такие идеи.

Ранее психолог предупредила гиперответственных россиян, полагающих, что, если они будут много и хорошо работать, то обязательно станут высокооплачиваемыми сотрудниками, что в реальности при таком положении дел трудоголикам обычно не оплачивают переработки, а руководство воспринимает их активность как норму.

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