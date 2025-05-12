Гиперответственных россиян предупредили об одной проблеме на работе

Психолог Соловьева: Ответственным сотрудникам редко доплачивают за переработки

Гиперответственным россиянам, полагающим, что если они будут много и хорошо работать, то обязательно станут высокооплачиваемыми сотрудниками, стоит помнить, что в реальности все бывает по-другому, предупредила психолог Елена Соловьева. Ее комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Если ты хорошо и много работаешь, то на тебе все ездят», — считает специалист, уточнив, что при таком положении дел трудоголикам обычно не доплачивают, а руководство воспринимает их активность как норму. Наоборот, полагает эксперт, проблемы у таких работников могут начаться, если они сбавляют активность и принимаются трудиться только лишь на обычном для всего коллектива уровне.

Ранее в Госдуме заявили, что ситуация с прогулами сотрудников и их неявкой на рабочие места является в РФ «огромной проблемой», решать которую власти собираются в том числе при помощи изменений трудового законодательства. В ситуации когда человек может просто пойти на обеденный перерыв и не вернуться в офис, по словам HR-экспертов, чаще попадают молодые сотрудники, представители поколения зумеров, среди которых популярны так называемые голые увольнения, когда с работы уходят одним днем.