Миф о необходимости спать восемь часов опровергли

Профессор Либерман посоветовал отказаться вечером от гаджетов для хорошего сна

Многие люди считают, что ночью необходимо спать как минимум восемь часов. Однако профессор Дэниел Либерман в беседе с изданием Vanitatis опроверг этот миф.

Как отметил Либерман, ученые исследовали современные племена, которые в основном занимаются охотой и собирательством, а также не пользуются различными электронными устройствами, и выяснили, что их представители спят по шесть-семь часов в сутки, но при этом хорошо себя чувствуют. К тому же значение имеет не количество часов ночного отдыха, а его качество.

Чтобы чувствовать себя отдохнувшим после сна, специалист посоветовал отказаться вечером от гаджетов, строго соблюдать распорядок дня и регулярно заниматься физической активностью. Данные привычки скажутся на самочувствии гораздо лучше, нежели дополнительный час ночного отдыха, заключил эксперт.

Ранее невролог Владимир Мартынов рассказал об опасности долгого сна. Длительный ночной отдых, по его словам, может говорить о депрессии.

