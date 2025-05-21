Назван неожиданный источник угрозы для мозга

BMJ Open: Инфекция вируса герпеса HSV-1 повышает риск болезни Альцгеймера

Инфекция вируса герпеса HSV-1, вызывающая «простуду на губах», может быть связана с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли американские исследователи на основе анализа данных более 340 тысяч человек. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open.

Анализ показал, что вероятность постановки диагноза «болезнь Альцгеймера» у людей с герпесом HSV-1 на 80 процентов выше, чем у тех, кто не сталкивался с этой инфекцией. При этом прием противовирусных препаратов после инфицирования снижал риск деменции на 17 процентов.

Ученые также нашли связь между болезнью Альцгеймера и другими вирусами герпеса — ветряной оспой и цитомегаловирусом. Механизмы влияния до конца не изучены, но предполагается, что вирусы вызывают воспалительные изменения в мозге и способствуют отложению бета-амилоида — белка, характерного для пораженных участков при болезни Альцгеймера.

Авторы подчеркивают, что хотя исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь, оно подчеркивает важность профилактики и лечения вирусов герпеса как меры по снижению риска развития деменции.

В марте 2025 года ученые подтвердили, что вирус простого герпеса способен проникать в мозг через нос. Эксперимент на мышах показал, что ВПГ может обходить естественные барьеры организма, вызывать воспаление нервной ткани, ухудшать память, координацию и усиливать тревожность.