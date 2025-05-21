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18:44, 21 мая 2025Моя страна

Названы российские регионы с самыми дорогими отелями

CMWP: Регионами с самыми дорогими отелями стали Алтай, Камчатка и Карелия
Алина Черненко

Фото: KVN1777 / Shutterstock / Fotodom

Консалтинговая компания CMWP назвала российские регионы с самыми дорогими отелями в 2024 году. Соответствующее исследование приводит «Интерфакс».

На первом месте расположилась республика Алтай — там были зафиксированы самые высокие цены — более 13 тысяч рублей за номер в сутки. На втором месте оказалась Камчатка (13,3 тысячи рублей), а на третьем — Карелия (9,2 тысячи рублей). Кроме того, регионом с самыми дорогими отелями стал Ставропольский край — там проживание обойдется в 8,3 тысячи рублей в сутки.

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В компании также отметили, что средняя по России цена на размещение составила 4,7 тысячи рублей без завтрака и других дополнительных услуг.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова подчеркнула, что цены растут быстрее всего там, где увеличивается спрос, и там, где есть качественное предложение.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на отдыхе летом. В частности, соотечественникам посоветовали бронировать его заранее — минимум за 1,5-2 месяца до начала сезона.

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