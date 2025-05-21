Названы самые эффективные способы бросить курить

Нарколог Исаев дал совет использовать медикаменты для отказа от курения

Самым эффективным способом отказа от курения считается комбинированный подход, включающий медикаментозную помощь и психотерапию, рассказал «Ленте.ру» психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.

«Когда человек бросает курить, он сталкивается не только с физической зависимостью от никотина, но и с глубоко встроенным в повседневность поведенческим и эмоциональным паттерном. Поэтому работа только с одной стороной зависимости — например, при помощи жевательной резинки или электронной сигареты — редко дает устойчивый результат», — заметил нарколог.

Исаев подчеркнул, что отказ от курения — не одномоментное событие, а процесс. Самым эффективным вариантом, по его словам, будет обращение за помощью к врачу, который подберет адекватную медикаментозную терапию, а также обеспечит психотерапевтическую поддержку.

«Никотин-заместительная терапия — это пластыри, жевательные резинки, ингаляторы, таблетки. Они помогают снизить выраженность абстинентного синдрома, но важна индивидуальная дозировка и схема приема — самостоятельные попытки часто приводят к передозировке или, наоборот, к недостаточному эффекту, — предупредил врач. — Также могут назначаться антидепрессанты или мягкие анксиолитики, чтобы период отказа от никотина проходил проще. Но даже грамотно подобранные препараты не заменят работу с психологической стороной зависимости».

Ранее сообщалось, что электронные сигареты оказались опаснее, чем предполагалось. Крупное исследование с участием почти 250 тысяч человек показало устойчивую связь между вейпингом и хронической обструктивной болезнью легких.