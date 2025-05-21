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21:10, 21 мая 2025Экономика

Названы три неочевидных минуса курения в машине

Автоэксперт Колодочкин: Курильщикам сложнее продать машину
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Mahnoosh Farzan / Unsplash

Курильщикам сложнее продать машину, чем тем, кто ведет здоровый образ жизни. Три неочевидных минуса вредной привычки назвал автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

По словам специалиста, курение за рулем отвлекает от управления автомобилем не менее, чем нанесение макияжа или поедание снеков.

«При скорости 72 километра в час автомобиль проезжает каждую секунду 20 метров, а при скорости 108 километров в час — 30 метров! Поэтому лучше не убирать руки с руля даже для того, чтобы прикурить сигарету или сделать затяжку. Эти несколько секунд и десятки пройденных метров могут привести к ДТП», — предупредил Колодочкин.

Эксперт добавил, что дым в салоне перекрывает обзор и усложняет продажу машины — покупатели неохотно хотят платить за прокуренные салоны.

Ранее россиян предупредили о крупных штрафах за мытье машин рядом с водоемами. За такое правонарушение грозит штраф от 300 рублей до 5000 рублей для физлиц, до 400 тысяч — для юрлиц.

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