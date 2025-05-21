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05:19, 21 мая 2025Россия

Один из богатейших депутатов решил уйти из Госдумы. Как он объяснил это?

Один из богатейших депутатов Госдумы Олег Савченко решил сложить полномочия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Один из богатейших депутатов Госдумы Олег Савченко решил покинуть нижнюю палату парламента. Проект о досрочном прекращении полномочий российского депутата появился в базе данных ГД.

Савченко сообщил РБК, что решение об уходе объясняется переходом на новое место работы. Он рассказал, что будет заниматься администрированием транспортного коридора с терминалами в дружественных России государствах. Депутат уточнил, что данный проект он вел еще до получения мандата в 2021 году.

Это требует затрат большого количества времени, командировок, поэтому нет возможности совмещать с депутатской деятельностью. Буду заниматься тем же, чем и раньше, — администрировать, организовывать все и запускать «в плавание»

Олег СавченкоДепутат Госдумы

Досрочное прекращение полномочий Савченко могут обсудить на этой неделе

Госдума может рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий Савченко на пленарном заседании в четверг, 22 мая, следует из решения Совета Думы.

«Включить проект постановления Государственной думы (...) "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Савченко Олега Владимировича" в проект порядка работы заседания Государственной думы 22 мая 2025 года», — говорится в документе.

Савченко вошел в рейтинг журнала Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021», заняв 22-е место. Как отмечает РБК, состояние депутата на момент избрания в нижнюю палату парламента превышало 4,5 миллиарда рублей.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Москве сотрудники Росгвардии и ДПС задержали Савченко из-за подделки преступниками его номеров. Парламентарий ехал на пленарное заседание законодательного органа. Силовики заявили, что Mercedes депутата находился в розыске по уголовному делу.

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