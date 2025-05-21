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11:49, 21 мая 2025Путешествия

Пассажир заподозрил попутчика в проносе бомбы на борт самолета и поплатился

Военного арестовали из-за ложной угрозы взрыва самолета в аэропорту Сан-Диего
Алина Черненко

Фото: Alev Takil / Unsplash

Военнослужащий в США заподозрил попутчика в проносе бомбы на борт самолета авиакомпании Hawaiian Airlines и поплатился. Об этом пишет USA Today.

Уточняется, что инцидент произошел 20 мая в международном аэропорту Сан-Диего. Когда лайнер находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к вылету в Гонолулу, 35-летний Джон Сти заявил бортпроводнику, что у его соседа по креслу есть бомба. После этого командир воздушного судна сообщил полиции аэропорта о возможной угрозе взрыва, и самолет с 283 пассажирами и 10 членами экипажа пришлось эвакуировать.

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Лайнер обыскали стражи правопорядка с собаками, представители объединенной оперативной группы по борьбе с терроризмом, пожарной службы Сан-Диего и ФБР. Ничего подозрительного в салоне они не нашли. В итоге военного арестовали из-за ложной угрозы взрыва, а пассажиры вылетели в пункт назначения спустя пять часов.

Ранее в мае 160 пассажиров авиакомпании Ryanair оказались заперты в самолете после поступившего сигнала о бомбе на борту. Служба безопасности аэропорта Брюсселя оцепила периметр вокруг воздушного судна и запретила людям выходить.

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