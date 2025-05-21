Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:29, 21 мая 2025Мир

Правозащитник перечислил имена вероятно войдущих в список на обмен с США россиян

«АиФ»: В список на обмен с США может войти гражданин РФ Максим Марченко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Правозащитник Иван Мельников назвал имена россиян, которых могут включить в обмен заключенными между Россией и США. Об этом он рассказал в разговоре с изданием «Аргументы и Факты» («АиФ»).

Он предположил, что это могут быть граждане, которые в России могут быть хорошими бизнесменами и принести большую пользу для общества. В частности, Мельников допустил, что это могут быть предприниматель Максим Марченко, приговоренный к трем годам тюрьмы за поставки электроники, или программист Александр Жуков, осужденный за мошенничество с рекламой в интернете. «Есть еще два наших гражданина — Олег Пацюля и Василий Беседин, которые также в Соединенных Штатах подозреваются в совершении якобы санкционных преступлений, то есть с импортом в Россию авиазапчастей», — добавил собеседник издания.

Мельников также отметил, что учитывая хорошие отношения Белоруссии и России, следовало бы включить в списки белоруску Яну Леонову, арестованную во Франции предположительно за нарушение санкций. По его словам, у женщины серьезные проблемы со здоровьем, однако французская тюрьма не оказывает ей необходимую медицинскую помощь. В общей сложности он назвал девять фамилий.

Ранее были обнародованы имена американцев, которые, вероятно, могут войти в список на обмен с Россией. По данным Reuters, Вашингтон уже предоставил Москве список граждан, которых хотел бы включить в обмен.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили обмен заключенными в формате «9 на 9» в ходе телефонного разговора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова назвала главу западной партии войны против России

    В Раде подвели итог разговора Путина и Трампа

    В США сообщили о грядущем ударе по ядерным объектам Ирана

    Эффективность «Краснополя» против танков Leopard и Abrams оценили

    Песков заявил о незакрытом вопросе по переговорам с Украиной

    Трамп высказал свое отношение к ситуации на границе России и Финляндии

    В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине

    Россиян призвали пройти простой тест на близость инсульта

    Правозащитник перечислил имена вероятно войдущих в список на обмен с США россиян

    В Британии поразились «предсмертному состоянию» ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости