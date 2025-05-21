Правозащитник перечислил имена вероятно войдущих в список на обмен с США россиян

«АиФ»: В список на обмен с США может войти гражданин РФ Максим Марченко

Правозащитник Иван Мельников назвал имена россиян, которых могут включить в обмен заключенными между Россией и США. Об этом он рассказал в разговоре с изданием «Аргументы и Факты» («АиФ»).

Он предположил, что это могут быть граждане, которые в России могут быть хорошими бизнесменами и принести большую пользу для общества. В частности, Мельников допустил, что это могут быть предприниматель Максим Марченко, приговоренный к трем годам тюрьмы за поставки электроники, или программист Александр Жуков, осужденный за мошенничество с рекламой в интернете. «Есть еще два наших гражданина — Олег Пацюля и Василий Беседин, которые также в Соединенных Штатах подозреваются в совершении якобы санкционных преступлений, то есть с импортом в Россию авиазапчастей», — добавил собеседник издания.

Мельников также отметил, что учитывая хорошие отношения Белоруссии и России, следовало бы включить в списки белоруску Яну Леонову, арестованную во Франции предположительно за нарушение санкций. По его словам, у женщины серьезные проблемы со здоровьем, однако французская тюрьма не оказывает ей необходимую медицинскую помощь. В общей сложности он назвал девять фамилий.

Ранее были обнародованы имена американцев, которые, вероятно, могут войти в список на обмен с Россией. По данным Reuters, Вашингтон уже предоставил Москве список граждан, которых хотел бы включить в обмен.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили обмен заключенными в формате «9 на 9» в ходе телефонного разговора.