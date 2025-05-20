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19:18, 20 мая 2025Мир

Названы имена вероятно войдущих в список на обмен с Россией американцев

Reuters назвало имена американцев, которые могут войти в список на обмен с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Роберт Гилман

Роберт Гилман. Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Названы имена американцев, которые, вероятно, могут войти в список на обмен с Россией. Имена обнародовало агентство Reuters.

По данным источника, США хотят вернуть американских граждан в рамках обмена заключенными с Россией. Агентство утверждает, что Вашингтон уже предоставил Москве список граждан, которых хотел бы включить в обмен.

В список вошли Стивен Джеймс Хаббард, Роберт Гилман, Гордон Блэк, Дэниэл Джозеф Шнайдер, Джозеф Татер, Майкл Трэвис Лик, Роберт Вудлэнд, Евгений Спектор, Дэвид Барнс, Андре Хачатурян.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп обсудили обмен заключенными в формате «9 на 9» в ходе телефонного разговора. По его словам, это важная гуманитарная акция, а несколько подобных актов уже были совершены в течение последних месяцев.

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