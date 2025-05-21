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11:36, 21 мая 2025Силовые структуры

Против супругов Невзоровых возбуждено новое дело

Против семьи Невзоровых возбуждено новое дело о финансировании экстремистов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кадр: Александр Невзоров / YouTube 

Чета Невзоровых (запрещенное в России экстремистское объединение) стала фигурантом нового уголовного дела за финансирование экстремистов — самих себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По его данным, Александр и Лидия Невзоровы (признаны Минюстом России иноагентами) регулярно просят у своих подписчиков донаты. Так как их брак признан экстремистским объединением, сборы денег для супругов приравниваются к финансированию экстремистской деятельности и подготовке к совершению преступлений соответствующей направленности.

Дело возбуждено по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

В марта Росфинмониторинг внес супругов Невзоровых в список террористических и экстремистских объединений.

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