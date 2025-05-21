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11:00, 21 мая 2025Среда обитания

Россиянам назвали способ правильно спать днем

Сомнолог Золотарева: Важно правильно выбрать время для дневного сна
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Дневной сон может сделать человека не более отдохнувшим, но разбитым и уставшим. О том, как днем спать правильно, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

Дневной сон может вызывать чувство разбитости по нескольким причинам. Одна из них — вхождение в глубокую фазу сна (медленный сон). Это происходит, если сон длится дольше 20–30 минут. Пробуждение в стадии глубокого сна будет сопровождаться состоянием дезориентации, слабости и сонливости. Бывает, что человек выбирает неподходящее время для сна. Так, сон позднее 15:00 может нарушить циркадные ритмы, после такого сна можно почувствовать себя разбитым, кроме того, будет сложнее заснуть ночью.

Индивидуальные особенности тоже могут сказаться: некоторым людям дневной сон не подходит из-за особенностей метаболизма или нарушений сна, например, бессонницы. Хорошо отдохнуть могут помешать и шум, свет, а также неудобная поза.

Чтобы дневной сон бодрил, рекомендуется отдыхать по 20–30 минут в промежутке между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается уровень энергии. Вечером лучше не спать — это нарушит ночной сон. Важно помнить о комфортных условиях для сна. Для отдыха подойдет затемненная комната (с плотными шторами, либо можно использовать маску для сна). Избавиться от шума помогут беруши. Также важно проветрить помещение.

Сомнолог также упомянула методику «кофейного сна» — когда человек перед сном выпивает чашку кофе. Кофеин начинает действовать через 20–30 минут, помогая проснуться бодрым.

Ранее россиянам посоветовали правильно распределять энергию в течение дня, чтобы избежать хронической усталости. Так, рекомендуется чередовать 20 минут работы и 10 минут отдыха, а также отказаться от кофеина и использования смартфона перед сном.

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