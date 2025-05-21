Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 21 мая 2025Экономика

Россияне бросились брать ипотеку на вторичное жилье

Доля вторичного жилья в выдаче ипотеки превысила 50 %
Мария Черкасова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В апреле 2025 года доля вторичного жилья в совокупном количестве ипотечных выдач года показала резкий рост, впервые за полгода превысив 50 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

В апреле доля выданных ипотечных кредитов на покупку жилья на вторичном рынке составила почти 56 процентов. Рост за месяц составил 8,5 процентного пункта, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным института развития «Дом.РФ», в апреле было выдано 73 тысяч ипотечных кредитов. Из них 38 тысяч — на вторичное жилье и 35 тысяч — на первичное. При этом, по оценке ОКБ, в денежном выражении доля кредитов на вторичное жилье пока остается ниже, чем на новостройки — 43 процента (рост на 8,5 процентного пункта). При этом эта доля является максимумом с октября 2024 года.

Эксперты связали оживление вторичного рынка со снижением ставок, а также началом действия программы семейной ипотеки на вторичном рынке в ряде регионов и введением ипотечного стандарта, который ограничил субсидирование ипотеки на новостройки.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются сдающие жилье россияне и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются сдающие жилье россияне и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что стоимость нового жилья в России упадет только в случае кризиса. Эксперт уточнил, что цены на новостройки не снижаются с сентября 2024 года, а за год реальная стоимость ипотечных сделок, на которые приходится большая часть продаж нового жилья, выросла на 7,6 процента.

Банк России, в свою очередь, отметил, что в первом квартале 2025 года объем реструктурированных кредитов россиян достиг максимальных с начала 2022 года 265 миллиардов рублей, что говорит о том, что заемщики начинают хуже справляться со своими долгами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Лавров прокомментировал «украинизацию» Армении

    Раскрыты подробности о расправившейся с ребенком фанатке битцевского маньяка

    Пассажирка российского самолета «просто так» открыла аварийный люк перед вылетом

    В России член партии подозвал уборщицу фразой «тебя как зовут вообще» и поплатился

    Появилось видео уничтожения тяжелого беспилотника «Лютый» над Подмосковьем

    Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

    Заслуженный артист России погиб на рыбалке

    Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

    Один из богатейших депутатов объяснил свой уход из Госдумы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости