Россияне бросились брать ипотеку на вторичное жилье

Доля вторичного жилья в выдаче ипотеки превысила 50 %

В апреле 2025 года доля вторичного жилья в совокупном количестве ипотечных выдач года показала резкий рост, впервые за полгода превысив 50 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

В апреле доля выданных ипотечных кредитов на покупку жилья на вторичном рынке составила почти 56 процентов. Рост за месяц составил 8,5 процентного пункта, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным института развития «Дом.РФ», в апреле было выдано 73 тысяч ипотечных кредитов. Из них 38 тысяч — на вторичное жилье и 35 тысяч — на первичное. При этом, по оценке ОКБ, в денежном выражении доля кредитов на вторичное жилье пока остается ниже, чем на новостройки — 43 процента (рост на 8,5 процентного пункта). При этом эта доля является максимумом с октября 2024 года.

Эксперты связали оживление вторичного рынка со снижением ставок, а также началом действия программы семейной ипотеки на вторичном рынке в ряде регионов и введением ипотечного стандарта, который ограничил субсидирование ипотеки на новостройки.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что стоимость нового жилья в России упадет только в случае кризиса. Эксперт уточнил, что цены на новостройки не снижаются с сентября 2024 года, а за год реальная стоимость ипотечных сделок, на которые приходится большая часть продаж нового жилья, выросла на 7,6 процента.

Банк России, в свою очередь, отметил, что в первом квартале 2025 года объем реструктурированных кредитов россиян достиг максимальных с начала 2022 года 265 миллиардов рублей, что говорит о том, что заемщики начинают хуже справляться со своими долгами.