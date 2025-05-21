Российские ученые нашли редкий вид лишайника из Аляски на Урале

Российские ученые нашли в горах Полярного Урала редкий вид лишайника

Российские ученые нашли в горах Полярного Урала редкий вид лишайника Atrophysma cyanomelanos, который ранее был обнаружен лишь на Аляске. Об этом сообщает Naked Science.

Уточняется, что находку сделал кандидат биологических наук Алексей Мелехин, старший научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра РАН. «Находка на Полярном Урале оказалась на восемь километров севернее самой северной известной точки ареала этого лишайника в Северной Америке», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что жители и гости Сочи стали свидетелями редчайшего природного явления — у берегов был замечен природный смерч. По-другому это явление также называется утренней глорией.

