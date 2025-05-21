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17:21, 21 мая 2025Ценности

Российский хирург объяснил немоложавый внешний вид 39-летнего Влада Топалова

Хирург Усунгван: Прошлый образ жизни повлиял на состояние кожи певца Топалова
Екатерина Ештокина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван объяснил немоложавый внешний вид певца Влада Топалова. Соответствующий комментарий приводит «Страсти».

По словам доктора, на состояние кожи 39-летнего исполнителя повлиял прошлый образ жизни. «Артист открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостями, а такие факторы неизбежно отражаются на внешности: снижаются внутренние резервы организма, нарушается микроциркуляция, замедляется выработка коллагена — все это отражается на внешности», — пояснил хирург.

В то же время Усунгван подчеркнул, что у Топалова нет тяжелых возрастных изменений. Он уточнил, что лицо певца сохранило четкие контуры, а общее впечатление о его внешнем виде — живое и гармоничное. «Судя по последним фотографиям и видео в соцсетях, у Влада нет признаков пластических операций или даже базовых инъекционных процедур — таких, как ботулотоксин, филлеры или биоревитализация», — заявил врач.

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Кроме того, хирург добавил, что яркая мимика Топалова является его визитной карточкой и важной частью имиджа. «Возможно, именно поэтому он сознательно избегает подобных процедур, воспринимая естественное старение как элемент своей индивидуальности. Его фирменная улыбка — это не просто черта внешности, а узнаваемый бренд. Очевидно, он не хочет потерять эту фишку», — заключил Усунгван.

Ранее в мае врач объяснила причины изменений во внешности 42-летней Светланы Лободы. Диетолог Кристина Пришвина проанализировала снимки исполнительницы прошлых лет и 2025 года, отметив, что ее фигура претерпела некоторые преобразования.

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