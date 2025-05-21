Пушков: ЕС увидел отсутствие у Каллас минимального политического интеллекта

Евросоюз (ЕС) увидел отсутствие минимального политического интеллекта у главы евродипломатии Каи Каллас, отстранив ее от разработки стратегических документов. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект», — отметил он, комментируя отстранение Каллас от разработки стратегических документов ЕС.

Сенатор указал, что решение об отстранении было принято для того, чтобы «не вызывать аллергию» у членов объединения и у большинства мировых политиков и дипломатов, которые не воспринимают Каллас всерьез.

Ранее в пресс-бюро СВР рассказали, что в Брюсселе признают, что ошиблись с назначением Каллас на ее текущую должность. Так, в Еврокомиссии начинают приходить к выводу, что она так и не смогла выстроить рабочие отношения с лидерами большинства стран — участниц блока.

До этого Кая Каллас не стала прямо отвечать на вопрос о русофобии. Она отметила, что политиков регулярно критикуют, и те, кто этого боится, не могут выполнять эту работу.